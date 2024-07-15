Испания отправила в Украину новую партию помощи с 10 танками Leopard

Испания отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли в том числе десять обновленных танков Leopard 2A4. Об этом сообщили в Министерстве обороны Испании.

Пакет включает 10 танков Leopard 2A4, различные экскаваторы и противотанковые ракеты, пишут украинские медиа.

Танки, которые получат ВСУ, перед тем прошли углубленный ремонт и техническое обслуживание на заводе Santa Bárbara Sistemas в Севилье и прошли испытания, во время которых проверяли их техническую исправность.

Помощь в пути еще с конца прошлой недели, в субботу судно отправилось из Испании и перед следующими выходными должно прибыть в Польшу, откуда организуют дальнейшую перевозку в Украину.

"На всех этапах этого важного перемещения принимают надлежащие меры безопасности", – добавили в Минобороны.

С этой партией общее количество танков, которые Испания передала Украине, достигло 20.

Следующую партию планируют предоставить во второй половине 2024 года.