Последнее обновление: 15.07.2024 15:39

Китай просит ВТО создать группу для рассмотрения тарифов на электромобили в США

Китай просит Всемирную торговую организацию (ВТО) создать экспертную группу для разрешения спора относительно субсидирования электромобилей в соответствии с Законом США о снижении инфляции. Об этом сообщает Reuters.

Китай открыл спор в ВТО после того, как администрация Байдена приняла IRA - широкомасштабный закон, который предоставляет миллиарды долларов налоговых льгот, чтобы помочь потребителям покупать электромобили, а компаниям - производить возобновляемую энергию, поскольку Белый дом стремится декарбонизировать энергетический сектор США.

Китай не смог достичь решения с США путем консультаций, которое бы защитило права и интересы своей отрасли электромобилей, говорится в заявлении министерства, и поэтому продвигает свою позицию в ВТО.

По мнению Министерства торговли Китая, закон IRA исключает продукцию из стран-членов ВТО, таких как Китай, искусственно устанавливает торговые барьеры и повышает затраты на переход к зеленой энергетике.

"Мы призываем США соблюдать правила ВТО и прекратить злоупотреблять своей промышленной политикой для подрыва международного сотрудничества в сфере изменения климата", – отмечается в сообщении Минторговли КНР.



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