Один из самых современных фрегатов Ирана утонул… в порту

IRIS Sahand, являющийся одним из самых современных фрегатов Военно-морского флота Ирана, затонул в порту приписки Бендер-Аббас. Об этом сообщает Naval News – издание, специализирующееся на морской тематике.

Согласно информации, корабль перевернулся на левый борт, носовая часть которого выше кормы. Над водой видны только боковые части корпуса и купол сонара.

Предварительно это произошло из-за "технического сбоя" во время ремонта корабля.

12-летний Sahand является первым крупным кораблем, полностью спроектированным иранскими специалистами и построенный самостоятельно без других стран.

Он способен находиться в море без дозаправки в течение 5 месяцев. Водоизмещение корабля — 1300 тонн, длина — 96 м, скорость — 25 узлов. У эсминца малое радарное сечение, оснащенное противолодочным и противовоздушным оружием, в том числе зенитной артиллерией и ракетными системами для поражения надводных целей.