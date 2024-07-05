ФАО прогнозирует в 2024 году рекордный сбор зерна в мире

Мировой сбор зерна в 2024 году может составить рекордные 2,854 млрд тонн, прогнозирует ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Такая оценка на 7,9 млн тонн превышает июньский прогноз и на 3,6 млн тонн больше урожая в прошлом году.

"Это повышение по сравнению с июньским прогнозом обусловлено улучшением видов на урожай фуражных зерновых, прогноз сбора которых увеличен на 0,4%, до 1,53 млрд тонн, и пшеницы, рост производства которой ожидается на 0,3%, до 789 млн тонн", - говорится в обзоре ФАО.

Более оптимистичный прогноз по фуражным зерновым обусловлен в основном улучшением видов на урожай кукурузы в Аргентине и Бразилии. Тем не менее в Бразилии по-прежнему ожидается снижение производства по сравнению с рекордным уровнем 2023 года. Улучшены ожидания по производству кукурузы в Турции и в Украине.

"Этот пересмотр в сторону повышения с избытком компенсирует снижение прогнозных значений сбора кукурузы в Индонезии и ряде стран юга Африки, где урожай пострадал от засухи, а также в Пакистане - в связи с падением цен и сокращением спроса на корма со стороны животноводства", - поясняет ФАО.

Прогноз мирового производства пшеницы повышен в связи с более благоприятными видами на урожай в Азии, в частности в Пакистане, где вероятен рекордный уровень ее производства.

Оценка мирового урожая риса в июле по сравнению с июнем изменена незначительно.

"Прогноз указывает на то, что мировое производство риса может увеличиться на 0,9%, до нового рекордного уровня в 535,1 млн тонн (в пересчете на обрушенное зерно)", - отмечает ФАО.