Последнее обновление: 02.07.2024 14:56

Нидерланды вскоре начнут поставки F-16 в Украину

Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16. Об этом заявила в понедельник министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

В письме в парламент 1 июля Оллонгрен отметила, что необходимые разрешения на поставку самолетов в Украину предоставлены.

"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первого самолета", – написала Оллонгрен.

Она отказалась уточнить какие-либо детали относительно поставки из соображений безопасности. "Оперативная безопасность остается ведущей в принятии решения о том, обнародовать ли информацию", – пояснила Оллонгрен.

Недавно Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 от ее государства будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания.



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