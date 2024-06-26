Азиатские авиакомпании доминируют в рейтинге лучших в мире

Авиакомпанию Qatar Airways признали лучшей в мире, согласно рейтингу авиакомпаний Skytrax. Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что Qatar Airways уже восьмой раз возглавляет рейтинг, начиная с 2011 года. В прошлом году авиакомпания заняла второе место в рейтинге.

Второе место в рейтинге заняла авиакомпания Singapore Airlines, а третье - Emirates, что на одну позицию выше, чем в прошлом году.

В топ-10 вошли также Japan Airlines, Turkish Airlines, тайваньская EVA Air, Air France и Swiss International Air Lines (которая в прошлом году занимала 12-е место). При этом из десятки лидеров выбыла Korean Air, переместившаяся на 11-ю строчку.

"Азиатские авиакомпании доминируют в первой десятке, при этом среди лидеров рейтинга нет ни одной американской авиакомпании. Delta Air Lines заняла самую высокую позицию среди американских авиакомпаний - 21-е место, что на одну позицию ниже, чем в прошлом году", – говорится в сообщении.

В определении лучшей авиакомпании приняли участие клиенты из более чем 100 стран мира в 2023-2024 годах. Вместе с рейтингом лучших авиакомпаний Skytrax вручил ряд других наград, включая региональные разбивки и награды за различные типы перелетов.

Общий победитель Qatar Airways также был признан лучшим бизнес-классом в мире и лучшей авиакомпанией на Ближнем Востоке, в то время как Singapore Airlines, занявшая второе место, возглавила списки лучших бортпроводников и лучшего первого класса, а также лучшей авиакомпании в Азии.

Что касается бюджетных путешествий, то малазийская AirAsia возглавила список лучших лоукостеров, а сингапурская Scoot названа лучшим лоукостером для дальнемагистральных перелетов.

Delta Air Lines возглавила региональный топ-10 в Северной Америке, за ней следуют Air Canada, United Airlines, Porter Airlines и Air Transat. Три из пяти крупнейших авиакомпаний базируются в Канаде, а другие крупнейшие американские гиганты авиаперевозок заняли более низкие места.

В онлайн-опросе Skytrax, который проводился с сентября 2023 года по май 2024 года, приняли участие пассажиры из более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались свыше 350 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.