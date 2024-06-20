Последнее обновление: 20.06.2024 17:48

США заявили об уничтожении высокопоставленного члена ИГИЛ в Сирии

Военные Соединенных Штатов заявили, что ликвидировали высокопоставленного члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X (Twitter).

Согласно заявлению, CENTCOM 16 июня нанес авиаудар в Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный член и координатор ИГИЛ Усама Джамал Мухаммед Ибрагим аль-Джанаби.

"Его смерть подорвет способность ИГИЛ обеспечивать ресурсами и осуществлять террористические атаки", – отмечают военные США.

По их словам, гражданские лица в результате этого удара не пострадали.

"CENTCOM вместе с союзниками и партнерами в регионе будет продолжать операции по ослаблению оперативных возможностей ИГИЛ и обеспечению его окончательного поражения", – заверили военные.

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