США уничтожили четыре радара и морской дрон хуситов в Йемене

Военные США заявили о новой успешной атаке по вооружениям боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, в подконтрольных им районах Йемена. Об этом говорится в сводке Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Согласно заявлению CENTCOM, США уничтожили четыре радара, один морской дрон, а также один беспилотный летательный аппарат хуситов над Красным морем.

В сообщении говорится, что американские, коалиционные или торговые суда не понесли никаких повреждений или потерь.

"Было определено, что эти системы представляют непосредственную угрозу для США, коалиционных сил и торговых судов в регионе", – отметили военные.

Министерство финансов США 17 июня объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, которые способствовали закупке оружия для повстанцев-хуситов в Йемене, которые с прошлого года атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

В феврале США объявили йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, террористической группой.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов к концу 2023 года, после того как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.