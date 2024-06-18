Последнее обновление: 18.06.2024 13:49

Армения подписала контракт на закупку французских гаубиц Caesar

Армения подписала контракт на закупку французских САУ Caesar. Об этом в своем аккаунте в Х сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Состоялась теплая и продуктивная беседа с моим коллегой Суреном Папикяном. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек CAESAR", - говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что подписало соглашение о военно-техническом сотрудничестве с французской компанией KNDS, которая в том числе производит эти самоходные артиллерийские установки.

САУ Caesar – это 155-мм гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной. САУ Caesar способна поражать цели на расстоянии 40 км. Такие САУ Франция, в частности, поставляет в Украину.



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