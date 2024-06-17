Восемь стран региона Балтийского моря будут развивать водородную инфраструктуру

Операторы газотранспортных систем из 8 стран региона Балтийского моря договорились о совместном развитии водородной инфраструктуры и подписали меморандум о сотрудничестве. Об это сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.

В частности, операторы Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Польши и два оператора газотранспортных систем Германии договорились координировать и содействовать развитию водородной инфраструктуры, а также способствовать развитию водородного рынка в регионе Балтийского моря.

Amber Grid совместно с операторами из Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши и Германии работает над созданием "водородного коридора" от Финляндии до Германии.

"Планируется, что к 2030 году водородная инфраструктура охватит Финляндию, Швецию, страны Балтии, Польшу и Германию, способствуя достижению целей Евросоюза (по снижению выбросов парниковых газов) и региональных целей", - говорится в сообщении литовского оператора.

По мнению Amber Grid, высокий потенциал наземной и морской генерации электроэнергии в регионе Балтийского моря может обеспечить около 45% спроса на "зеленый" водород, предусмотренного дорожной картой ЕС REPowerEU до 2030 года.