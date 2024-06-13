Украина обсуждает применение системы определения происхождения зерна

Заместители министра аграрной политики и продовольствия Украины во время онлайн встречи с представителями аграрных министерств Великобритании и Литвы обсудили применение системы, с помощью которой можно определить происхождение зерна, которое Россия поставляет на мировые рынки. Об этом сообщает Минагрополитики.

Согласно сообщению, систему химического анализа зерна разрабатывают в Великобритании.

"А Литва со своей стороны уже выразила заинтересованность в применении такого анализа, чтобы иметь возможность определять украденое Россией украинское зерно и не допускать его перевалку через литовские порты", - сообщила пресс-служба министерства.

Во время встречи стороны обсудили технические вопросы работы системы определения происхождения зерна и механизмы реализации на практике.