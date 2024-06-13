Китай строит в Перу мегапорт за $3,5 млрд

Китай строит в Южной Америке (Перу) глубоководный порт Чанкай, его могут открыть в конце года.

На церемонии ожидают лично Си Цзиньпиня, пишет The Wall Street Journal.

Контрольным владельцем порта является китайская государственная компания COSCO Shipping.

Порт должен ускорить торговлю между Азией и Южной Америкой, принося пользу клиентам даже в Бразилии благодаря сокращению времени перевозки через Тихий океан. В порт будут доставлять разные товары от черники до меди. Порт может открыть новые рынки для китайских электромобилей и другого экспорта. Китай уже является основным торговым партнером для большинства стран Южной Америки, напоминает издание.

Порт стоимостью $3,5 миллиарда, финансируемый за счет кредитов китайского банка, станет первым на тихоокеанском побережье Южной Америки, способным принимать мегакорабли из-за его глубины более 18 метров.

США озабочены таким расширением Китая в регионе.

Бывшие американские чиновники говорят, что проект подчеркивает дипломатическую пустоту, оставленную США в Латинской Америке, поскольку они сосредоточили ресурсы в других местах, в последнее время в Украине и на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Перу Хавьер Гонсалес-Олаечеа заявил, что если США озабочены ростом присутствия Китая в Перу, им следует увеличить собственные инвестиции.