Последнее обновление: 12.06.2024 11:35

Польша подняла боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине

Польша в ночь на 12 июня подняла боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине.

"Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве", - предупредило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские военные сообщили, что впервые после 6-7 июня наблюдали за деятельностью дальней авиации РФ, наносящей удары с использованием крылатых ракет и беспилотников Shahed по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины.

В сообщении польских ВС также говорится, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы, оперативное командование Вооруженных сил постоянно следит за ситуацией".



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