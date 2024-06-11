Последнее обновление: 11.06.2024 17:00

Вице-президент Малави и бывшая первая леди погибли в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, в частности, бывшая первая леди Шанил Дзимбири погибли в результате падения самолета 10 июня. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Самолет двигался из столицы страны Лилонгве в северный город Мзузу, где проходили похороны бывшего министра Малави. Во время полета экипаж самолета получил сообщение, что им следует развернуться из-за плохой погоды.

Вскоре власти потеряли связь с самолетом, который "не смог приземлиться из-за плохой видимости в результате плохой погоды", сказал президент Малави Лазарус Чаквера.

В Малаве 11 июня объявлен день траура.



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