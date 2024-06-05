Премьер Индии объявил о победе на парламентских выборах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о победе своей партии "Бхаратия джаната парти" и Национального демократического альянса (NDA) в целом на прошедших в стране парламентских выборах.

"Сегодня славный день (...). Национальный демократический альянс собирается сформировать правительство в третий раз, мы благодарны народу", - сказал Моди сторонникам в штаб-квартире своей партии, передает Интерфакс.

"Это победа крупнейшей демократии в мире", - цитирует премьера CNN.

При этом партии Моди не удалось получить большинство в парламенте. Согласно опубликованным индийским избиркомом окончательным итогам выборов, "Бхаратия джаната парти" получает 240 мест в 543-местном парламенте.

Тем не менее альянс NDA получил в совокупности 292 места.