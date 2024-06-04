Последнее обновление: 04.06.2024 14:56

Intel представила новые чипы для компьютеров с ИИ

На тайваньской выставке Computex генеральный директор Intel Пэт Хелсингер представил новые процессоры Intel Xeon 6 для серверов и поделился деталями о новых чипах Lunar Lake для компьютеров с искусственным интеллектом. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, системы Intel Gaudi, используемые для сложных задач искусственного интеллекта, стоят втрое дешевле, чем предлагают конкуренты. Презентация Хелсингера была сопровождена предварительными выступлениями босса Nvidia Дженсена Хуана, генерального директора AMD Лизы Су и Кристиано Амона из Qualcomm, где они также рассказали о своих чипах для компьютеров с искусственным интеллектом.

Компания также представила архитектуру своих будущих процессоров Lunar Lake, которые будут выпущены в третьем квартале, для соревнований с чипами Nvidia и AMD, спроектированными специально для ИИ.

В этом месяце Microsoft также представила новые компьютеры с искусственным интеллектом Copilot+, обладающие встроенными функциями ИИ в операционную систему Windows.

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