Последнее обновление: 03.06.2024 10:21

На выборах президента Мексики побеждает Клаудия Шейнбаум

На прошедших в воскресенье выборах президента Мексики, согласно результатам экзит-поллов, уверенно побеждает бывший мэр Мехико и протеже действующего президента Клаудия Шейнбаум.

Президентом Мексики впервые в истории станет женщина. Экзит-полл, проведенный компанией Parametria, показал, что за Клаудию Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенатора Ксочитль Гальвес — 30%, передает BBC.

Экзит-полл компании Enkoll дал похожие результаты: 57,8% за Шейнбаум и 29,1% за Гальвес.

61-летняя Клаудия Шейнбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia («Продолжим творить историю»), в которую вошли три левых партии, в том числе правящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор по конституции не может баллотироваться на второй срок и потому поддержал Шейнбаум.

Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик, а в 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2000 году Лопес Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по вопросам окружающей среды столицы, а в 2018 году она сменила победившего на президентских выборах Обрадора на посту мэра.



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