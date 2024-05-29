Северная Корея запустила в Южную Корею воздушные шары с мусором и отходами

Северная Корея запустила через границу более 150 воздушных шаров с мусором и отходами, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В пакетах, которые были привязаны к шарам, были, в частности, пластиковые бутылки, батарейки и навоз. Предметы соберут для детального анализа.

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности наших людей. Мы строго предупреждаем КНДР, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия», — говорится в заявлении, которое цитирует агентство.

Южнокорейские власти предупредили жителей приграничных районов о необходимости соблюдать осторожность.

«Гражданам следует воздержаться от активного отдыха, не вступать в контакт с неопознанными объектами и сообщать о них на ближайшую военную базу или в полицию», — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которое цитирует AFP.

Южнокорейские активисты иногда запускают в сторону Севера воздушные шары с листовками с критикой северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также USB-флешки с запрещенными в КНДР клипами кей-поп-исполнителей.