Северная Корея не смогла запустить очередной спутник-шпион

Северная Корея в понедельник признала заявила, что ее попытка вывести на орбиту второй разведывательный спутник закончилась неудачей, сообщает Reuters.

Ранее, власти Северной Кореи сообщили о планах до 4 июня вывести на орбиту свой второй разведывательный спутник. Вскоре после этого через государственное информагентство КНДР заявили, что запуск закончился неудачей и двигатель ракеты-носителя, новой разработки, взорвался на первом этапе полета.

Перед этим о признаках неудачи запуска заявили в Южной Корее и Японии.