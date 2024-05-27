Власти Великобритании намерены вернуть обязательную госслужбу

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что Консервативная партия в случае победы на парламентских выборах 4 июля введет обязательную государственную службу для 18-летних, которая будет включать военную или общественную службу.

Глава правительства пообещал вернуть государственную службу впервые более чем за 60 лет, стремясь активизировать предвыборную кампанию консерваторов, которые значительно уступают в рейтингах оппозиционным лейбористам.

Согласно плану, небольшое меньшинство 18-летних – 30 тысяч из примерно 700 тысяч – должны провести 12 месяцев в армии, работая в таких сферах, как логистика или киберзащита.

Остальные будут тратить одни выходные в месяц на работу в благотворительных организациях, общественных группах или в таких организациях, как больницы, полиция и пожарная служба.

Сунак сказал, что эта программа поможет "создать общее чувство цели среди нашей молодежи и восстановить чувство гордости за нашу страну".

В то же время министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что никто не будет вынужден служить в армии. Консерваторы оценили стоимость плана госслужбы в 2,5 млрд фунтов (3,2 млрд долларов) в год.

На прошлой неделе Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля.