Оползень в Папуа-Новой Гвинее «похоронил заживо более 2000 человек»

Власти Папуа-Новой Гвинеи заявили, что в результате оползня в пятницу погибли более 2000 человек, и официально обратились за международной помощью.

Эта цифра примерно в три раза превышает оценку ООН в 670 человек, пишет Associated Press.

Оценки жертв сильно разнятся с тех пор, как произошла катастрофа, и пока не ясно, на каких данных основано новое заявление властей, отмечает AP.

«Ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно перемещаться, создавая постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших», — сообщает Reuters.

Австралия готовится отправить самолеты и другое оборудование для оказания помощи на месте оползня в Папуа-Новой Гвинее.

Около 4 тысяч человек проживали вблизи пострадавшего района, сообщила в понедельник директор группы помощи CARE International PNG Джастин МакМэхон телекомпании ABC. Точнее данных нет — последняя перепись населения проводилась в 2000 году, при этом много людей живет в отдаленных горных деревнях.