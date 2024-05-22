Последнее обновление: 22.05.2024 13:43

Польша приобрела у США аэростаты Barbara для наблюдения за границей с Беларусью

Польские власти подписали с США контракт на закупку четырех разведывательных аэростатов Barbara, которые будут размещены на границе с РФ и Беларусью. Об этом сообщило Минобороны Польши.

"Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку системы радиотехнических аэростатов Barbara для потребностей Войска польского", - написало ведомство в Х (ранее Twitter).

По его данным, в Польшу будут доставлены четыре таких аэростата, стоимость контракта составляет $960 млн. Отмечается, что аппараты будут размещены "вдоль восточной и северо-восточной границы Польши". Аэростаты Barbara способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.

По словам главы польского Агентства по делам вооружений генерала Артура Куптеля, Польша станет первым государством в Европе, которое получит в свое распоряжение такие разведывательные аэростаты.



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