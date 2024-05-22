США рассматривают санкции в отношении должностных лиц МУС

Администрация Байдена готова сотрудничать с Конгрессом для потенциального введения санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в связи с запросом прокурора о выдаче ордеров на арест израильских лидеров в связи с войной в Газе.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь Энтони Блинкен.

На заседании подкомитета Сената по вопросам ассигнований сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал Блинкену, что он хотел бы видеть возобновление санкций США против суда в ответ на шаг, объявленный прокурором МУС Каримом Ханом в понедельник.

"Я хочу действовать, а не просто говорить. Поддержите ли вы двухпартийные усилия по наложению санкций на МУС не только за возмущение против Израиля, но и для защиты в будущем наших собственных интересов?" – спросил Грэм

"Я буду рад работать с вами над этим", – ответил Блинкен.

Соединенные Штаты не являются членом суда, но поддерживали прошлые судебные преследования, в том числе прошлогоднее решение МУС выдать ордер на арест лидера России Владимира Путина из-за войны в Украине.

На предварительных слушаниях во вторник Блинкен заявил, что будет работать с Конгрессом над ответной реакцией, назвав шаг МУС "глубоко ошибочным". По словам Блинкена, это усложнит перспективы достижения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в конфликте Израиля с палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Члены Конгресса от Республиканской партии ранее угрожали принять закон о введении санкций против МУС, но эта мера не может стать законом без поддержки президента Джо Байдена и его коллег-демократов, которые контролируют Сенат.

В 2020 году администрация тогдашнего президента Дональда Трампа обвинила МУС в посягательстве на национальный суверенитет США, когда он санкционировал расследование военных преступлений, совершенных в Афганистане. США наложили на сотрудников суда, в том числе на тогдашнего прокурора Фату Бенсуду, санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд.

Байден отменил эти санкции в апреле 2021 года, вскоре после вступления в должность.