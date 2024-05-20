Последнее обновление: 20.05.2024 08:52

Правительство Ирана выступит с заявлением по поводу гибели президента Ибрагима Раиси

Правительство Ирана проведет экстренное заседание и выступит с заявлением по поводу гибели президента Ибрагима Раиси при крушении вертолета, сообщают иранские СМИ.

В результате падения вертолета погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство Tasnim. Погибли все сопровождавшие президента, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Ранее спасатели, прибывшие на место крушения на северо-западе Ирана спустя 10 часов после падения вертолета, заявили, что там «нет признаков жизни».

Вертолет — один из трех, следовавших в колонне, разбился после того, как попал в затруднительное положение из-за сильного тумана на севере страны. По данным СМИ, Раиси направлялся в город Тебриз после возвращения с ирано-азербайджанской границы.

МИД Беларуси выразил соболезнования: «… Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси. Искренние соболезнования родным и близким погибших».

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