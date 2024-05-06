США приостановили поставки оружия Израилю на фоне споров о войне в Газе

Соединенные Штаты на прошлой неделе впервые с октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на израильскую территорию, приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля.

Об этом порталу Axios сообщили два израильских чиновника.

По словам собеседников Axios, приостановка поставок оружия со стороны США вызвало серьезное беспокойство в израильском правительстве. Причин этого решения они не знают, Белый дом отказался от комментариев.

Об этом шаге администрации Джо Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем относительно дальнейших боевых действий в секторе Газа, в частности вероятного вторжения в город Рафах на юге, где находятся более миллиона палестинцев.

В последние дни премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что вторжение в Рафах состоится независимо от того, договорится ли израильская сторона с ХАМАС об освобождении заложников.

Между тем Байден находится под все большим давлением со стороны однопартийцев из Демократической партии и американцев, которые считают, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе и убивает гражданское население, в том числе и американским оружием.

В прошлом месяце президент США Джо Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.