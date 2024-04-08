Президентом Словакии избран противник помощи Украине

Спикер парламента и лидер партии «Голос-социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии.

Его избрание укрепит власть премьера Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Киеву и часто соглашается с российскими оценками войны в Украине.

Фицо в четвертый раз победил на парламентских выборах в Словакии октябре прошлого года. С его избранием внешняя политика страны стала более пророссийской. Он также инициировал реформы уголовного законодательства и СМИ, что вызвало обеспокоенность по поводу ослабления верховенства закона.

В Словакии исполнительная власть принадлежит премьеру, но президент имеет право налагать вето на принимаемые законы и оспаривать их в Конституционном суде. Президент также назначает судей Конституционного суда, что может сыграть важную роль в случае оспаривания реформ Фицо.