На местных выборах в Польше предварительно побеждает "ПиС"

По результатам местных выборов в Польше 7 апреля предыдущая партия власти "Право и справедливость" вероятно опережает "Гражданскую коалицию" с незначительным отрывом, получив лучшие результаты в малых городах и селах.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на данные экзитпола от Ipsos.

Опрос на выходе с участков прогнозирует "ПиС" 33,7% голосов, "Гражданской коалиции" – 31,9% голосов, блоку "Третий путь" – 13.5%, "Конфедерации" – 7,5%, "Левице" – 6,8%.

При этом "Гражданская коалиция" прогнозируемо получит большинство в местных выборных органах 10 воеводств, "ПиС" – в шести.

"Гражданская коалиция" получила самый высокий результат в Поморском воеводстве, где ей прогнозируют 47%, а "ПиС" – в Подкарпатском, где ее результат может составить 49,7%. В целом "ПиС" получила наибольшую поддержку среди жителей сельской местности и небольших городков, тогда как "Гражданская коалиция" – в крупных городах.

Голосование завершилось в 21:00 в воскресенье. Явка на выборах составила 51,5%.

Второй тур должен состояться через две недели, 21 апреля, если кандидаты не наберут по крайней мере 50% голосов в первом туре.