Байден отчитал премьера Израиля из-за обстрела, в результате которого погибли волонтеры

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданского населения.

Байден назвал недопустимыми удары по гуманитарным работникам и общую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.

"(Байден) четко подчеркнул необходимость того, чтобы Израиль объявил и реализовал серию конкретных и измеримых шагов для решения проблем, связанных с причинением вреда гражданским, гуманитарными проблемами и безопасностью волонтеров. Он дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться нашей оценкой неотложных действий Израиля по этим направлениям", –говорится в коммюнике Белого дома по итогам разговора.

Президент США также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации и призвал Нетаньяху уполномочить переговорщиков на безотлагательную договоренность, которая позволила бы освободить заложников.

"Ужасный удар по World Central Kitchen, произошедший на этой неделе, был не первым подобным инцидентом. Но он должен стать последним", – подчеркнул со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец, а также граждане Австралии, Великобритании и Польши.