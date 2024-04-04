Последнее обновление: 04.04.2024 18:17

Послы ЕС в Словакии отказались от участия в церемонии из-за присутствия послов Беларуси и РФ

Послы государств-членов Евросоюза в Словакии отказались от участия в запланированной на четверг на мемориале "Славин" в Братиславе по случаю 79-й годовщины освобождения города во Второй мировой войне из-за приглашения на мероприятие послов РФ и Беларуси.

Об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.

"4 апреля исполняется 79 лет со дня, когда Братислава была полностью освобождена от гитлеровской германской армии… …мы пригласили всех послов стран ЕС и бывших союзников бывшего Советского Союза, и, конечно, послов РФ, Беларуси и Украины. Это шокирует, но свои отказы от участия в официальной церемонии возложения венков послы обосновывают только тем, что они учитывают участие, естественное участие, российского и белорусского послов", - посетовал Фицо.



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