Последнее обновление: 03.04.2024 17:52

ОПЕК+ отказались увеличивать добычу нефти

Категории: ОПЕК Нефть

Страны ОПЕК+ решили продолжить сокращение поставок нефти в первой половине года, сохранив ограничение добычи примерно на 2 млн барр/сутки до конца июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цена на нефть марки Brent выросла до $89,7 за баррель после решения ОПЕК+.

Высокая цена нефти обеспечивает дополнительный доход странам ОПЕК+, однако в среднесрочной перспективе грозит вызвать дефицит нефти на мировом рынке. Дефицит может привести к тому, что цены на нефть достигнут $100 за баррель, считают в JPMorgan Chase.

Не все страны ОПЕК+ придерживаются графика сокращения добычи: Ирак и Казахстан так и не осуществили согласованные сокращения.

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