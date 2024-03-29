Премьер Польши: Мы живем в эпоху перед войной

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа находится в предвоенной эпохе и надо морально привыкнуть к тому, что "возможен буквально любой сценарий".

По его словам, "мы живем в самый критический момент" после окончания Второй мировой войны и все "решат следующие два года".

"Не хочу никого пугать, но война уже не в прошлом. Это реально, на самом деле это началось более двух лет назад. Больше всего тревожит сейчас тот факт, что возможен буквально любой сценарий", – отметил он, отвечая на вопрос, неизбежна ли, по его мнению, война.

"Знаю, что это прозвучит беспощадно, особенно для людей младшего поколения, но к приходу новой эры надо морально привыкать. Предвоенная эпоха. Я не преувеличиваю", – добавил премьер Польши.

Туск также напомнил о разговоре со своим испанским коллегой Педро Санчесом, который во время заседания Европейского совета якобы настаивал на прекращении использования слова "война" в официальных заявлениях ЕС, поскольку это якобы пугает европейцев.

"Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией, и что наш долг – не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", – сказал Туск.

Он добавил, что, по его мнению, главной задачей Европы должна быть защита Украины от российского вторжения и сохранение Украины как независимого и целостного государства.

Туск сказал, что сегодня ситуация Украины "намного тяжелее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны".