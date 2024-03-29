Парламент Греции не смог объявить вотум недоверия правительству

В парламенте Греции провалилась попытка объявить вотум недоверия правительству, который инициировали несколько оппозиционных партий, сообщает eKathimerini.

За доверие правительству во главе с Кириакосом Мицотакисом высказались 159 депутатов, против – 141. К 158 депутатам правящей партии "Новая демократия" присоединился один независимый депутат.

Ранее на этой неделе оппозиционная Всегреческая социалистическая партия (ПАСОК) выступила с инициативой о вотуме недоверия правительству после того, как в прессе появилась резонансная информация относительно одной из самых ужасных железнодорожных аварий в стране, унесшей жизни 57 человек.

Голосованию предшествовали выступления премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и лидеров оппозиционных партий, которые прошли в чрезвычайно напряженной атмосфере.

Мицотакис ответил оппозиции, назвав их предложение объявить вотум недоверия "неприемлемым" и "неуместным" и осудив их "грубую попытку" воспользоваться железнодорожной катастрофой в Темпе в собственных интересах.

"Они пытались превратить скорбь в партийный флаг", – сказал греческий премьер об оппозиции.

Комментируя саму катастрофу, Мицотакис отметил, что ее причиной стали давние структурные недостатки, которые сошлись с человеческой ошибкой.

Год назад междугородний пассажирский поезд, следовавший из Афин в северный город Салоники, на большой скорости столкнулся с грузовым поездом возле города Лариса в центральной Греции. В результате погибли 57 человек – преимущественно молодых студентов.