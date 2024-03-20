Китай запустил спутник ретрансляции сигнала для миссии на Луне

Китай 20 марта запустил спутник, который будет действовать как связной мост между наземными операциями на Земле и предстоящей миссией на обратной стороне Луны, знаменуя новый этап в долгосрочных исследованиях Луны в стране. Об этом пишет Reuters.

Ракета Long March 8 из 1,2-тонной Queqiao-2 вылетела из южной островной провинции Хайнань, сообщают государственные СМИ.

Ближняя сторона Луны всегда обращена к Земле. Это означает, что передача данных с дальней стороны невозможна, поскольку нет прямой видимости.

Queqiao-2 будет вращаться вокруг Луны и будет передавать сигналы к и от миссии Chang'e-6, запуск которой ожидается в мае. Роботизированная миссия Chang'e-6 попытается получить образцы из древнего бассейна, получая лунный материал со скрытой стороны Луны впервые.

Queqiao-2 также будет использоваться в качестве ретрансляционной платформы для лунной миссии Chang'e-7 в 2026 году и миссии Chang'e-8 в 2028 году.

К 2040 году Queqiao-2 станет частью созвездия спутников-ретрансляторов, которые будут служить мостом связи для экипажей лунных миссий и исследования других планет, таких как Марс и Венера.

Миниатюрные спутники Tiandu-1 и -2 проведут испытания по построению созвездия.

Созвездие также обеспечит связь, навигацию и поддержку дистанционного зондирования для китайской исследовательской станции, запланированной на южном полюсе Луны.

Queqiao-2 присоединится к полудюжине орбитальных аппаратов, развернутых другими странами, включая Соединенные Штаты, Индию и Японию.