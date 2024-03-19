Латвия ограничила доступ к сайтам ОНТ и «СБ сегодня» из-за распространения российской пропаганды

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в понедельник закрыл доступ в Латвии к девяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Доступ закрыт к сайтам mk-pskov.ru, life.ru, pnp.ru, news-front.su, russkie.org, ont.by, sb.by, council.gov.ru, x-true.info. Пользователи этих страниц будут перенаправлены на информационное сообщение nelegalssaturs.lv.

Решение основывается на выводах другого компетентного учреждения и самого совета о том, что эти сайты используются для поддержки агрессивной российской пропаганды. Власти пришли к выводу, что на этих сайтах распространяется искаженная и ложная информация о войне России против Украины, и о военных преступлениях, совершенных Россией, с целью их оправдания. Также распространялись ненавистнические высказывания и информация, дискредитирующая Латвию и НАТО.

"Получение такой информации может вызвать у части населения тревогу и страх за существование своего государства, за собственное будущее, за будущее своей семьи, а также раскалывать общество. Кроме того, сайты содержат дезинформацию, что может привести к возникновению и активизации организаций, поддерживающих радикальные идеи, а также их противников, что не исключает возможности протестов различных групп внутри стран и тем самым влияет на общественный порядок и безопасность людей, а также на безопасность государства в целом", – говорится в заявлении NEPLP.

По мнению NEPLP, предусмотренный законом об электронной связи инструмент ограничения свободы выражения мнений – ограничение доступа к сайтам, распространяющим контент, который угрожает или может угрожать национальной безопасности или общественному порядку и безопасности, – приемлемый способ для достижения легитимной цели.