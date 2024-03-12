Белый дом запрашивает $19,8 млрд на модернизацию ядерных сил

Американская администрация предлагает направить $19,8 млрд бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений, говорится в проекте бюджет на 2025 финансовый год.

"Бюджет предусматривает $19,8 млрд на деятельность, связанную с оружием, и это на $4,5 млрд выше уровня 2021 года, с учетом приоритета Стратегии национальной обороны-2022", - отмечается в подразделе "Модернизация средств ядерного сдерживания" проекта бюджета., пишет Интерфакс.

Согласно ему, составители бюджета уделяют внимание американской ядерной триаде, средствам стратегического сдерживания НАТО, программам модернизации ядерных сил, в том числе информационных сетей для отдачи приказов, контроля и связи.