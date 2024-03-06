Парламент Италии одобрил участие страны в военной миссии в Красном море

Итальянские законодатели одобрили участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузовых судов в Красном море от нападений йеменских боевиков-хуситов.

Задачей миссии является "самооборона, то есть нейтрализация прямых нападений на торговые корабли под конвоем и отражение любых попыток захвата судов", – заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в нижней палате парламента, где 271 депутат проголосовал за участие в миссии Aspides. Лишь шесть законодателей проголосовали против, передает AP.

По его словам, это включает применение военной силы в случае нападения. В то же время итальянский Сенат одобрил миссию 153 голосами против 0.

Парламент также одобрил участие Италии в гуманитарной миссии в Газе, а также миссию министерства юстиции для помощи в восстановлении гражданского общества в Украине.

На днях корабль Военно-морских сил Италии Duilio сбил беспилотник, летевший на него в Красном море.