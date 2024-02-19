Сенат США обсудит резолюцию с осуждением Венгрии

Американские сенаторы Джин Шахин от демократов и Том Тиллис от республиканцев представят в Конгрессе двухпартийную резолюцию, осуждающую отступление от демократии в Венгрии и призывающую снять блокировку со вступления Швеции в НАТО.

Как сообщает AP, сенаторы отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но указывают на то, что она не сдержала своих предыдущих обещаний не быть последним членом НАТО, который ратифицирует членство Швеции в Альянсе.

"Венгрия не присоединилась ко всем другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО... и поставила под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе", – говорится в документе.

В резолюции сенаторов критикуют все более теплые отношения венгерского премьера Виктора Орбана с РФ и Китаем, а также отмечают, что, хотя Будапешт открыл свои двери для украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, он также "сопротивляется и ослабляет санкции ЕС в отношении РФ".

В документе также обвиняют Орбана в том, что он "использовал миграцию, кризис COVID-19 и войну против Украины", чтобы оправдать ряд чрезвычайных положений, которые позволили венгерскому правительству "управлять декретами в обход парламента".

Кроме того, резолюция критикует Орбана за вмешательство в венгерский медиа-ландшафт, ограничение гражданских свобод и попытки подавить инакомыслящих.