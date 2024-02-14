США уничтожили противокорабельную ракету хуситов

Силы Соединенных Штатов нанесли новый удар по военным объектам йеменских боевиков-хуситов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как отметили в командовании, 13 февраля военные успешно нанесли удар в целях самообороны по мобильной противокорабельной крылатой ракете в одном из районов Йемена, подконтрольных поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам, которая была подготовлена к запуску против кораблей в Красном море.

Кроме того, указывает CENTCOM, примерно в 21:20 по местному времени с подконтрольных хуситам территории в Аденский залив запустили одну противокорабельную баллистическую ракету, против которой ВМС США не приняли никаких мер, поскольку не предполагалось, что ракета упадет вблизи каких-либо кораблей.

По данным командования, информации о пострадавших или повреждениях кораблей в этом районе не поступало.

"Вооруженные силы США будут продолжать принимать меры, направленные на защиту свободы судоходства и обеспечение большей безопасности международных вод для американских военно-морских и торговых судов", – говорится в сообщении.