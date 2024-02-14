Туск подтвердил использование властями Польши шпионской программы Pegasus

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента Анджея Дуду ознакомиться с найденными доказательствами покупки Польшей шпионского программного обеспечения Pegasus.

На заседании Совета министров 13 февраля, на котором собираются чиновники и президент, Туск поднял в руке большую кипу документов и заявил, что они несомненно подтверждают покупку и использование Pegasus, сообщает RMF24.

"У меня сейчас есть рассекреченный документ, но это лишь один из документов, которые доступны для вас, господин президент. Я поручил министру юстиции и генеральному прокурору предоставить вам – если вы заинтересованы – пакет документов, которые, к сожалению, на 100% подтверждают приобретение и использование Pegasus, как законное, так и незаконное", – заявил премьер, добавив, что перечень пострадавших от слежки лиц "очень длинный".

Туск отметил, что, по имеющейся у него информации, президент мог не знать о ситуации с закупкой и использованием этого программного обеспечения.

В понедельник СМИ сообщили, что среди лиц, за которыми следили с использованием Pegasus, якобы оказался и тогдашний премьер-министр от правящей партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий.

Депутат Кшиштоф Брейза заявил, что обратился по этому поводу в прокуратуру, и что если это правда, то речь идет о беспрецедентной ситуации для демократической страны, потому что спецслужбы могли злоупотреблять полномочиями в политических интересах.