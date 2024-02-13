Последнее обновление: 13.02.2024 13:38

Цены на нефть незначительно подросли из-за напряженности на Ближнем Востоке

Категории: Нефть Цены

Нефть немного подорожала на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, но ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС сдерживают рост. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,7 до $82,07 за баррель. Цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на $0,1 до $77,02 за баррель.

Цены на нефть почти не изменились во время торгов 12 февраля, после того, как на прошлой неделе они выросли на 6%.

Конфликт на Ближнем Востоке, а именно действия йеменских хуситов, которые атакуют международные суда в Красном море, удерживает цены на высоком уровне.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование