Цены на нефть незначительно подросли из-за напряженности на Ближнем Востоке

Нефть немного подорожала на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, но ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС сдерживают рост. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,7 до $82,07 за баррель. Цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на $0,1 до $77,02 за баррель.

Цены на нефть почти не изменились во время торгов 12 февраля, после того, как на прошлой неделе они выросли на 6%.

Конфликт на Ближнем Востоке, а именно действия йеменских хуситов, которые атакуют международные суда в Красном море, удерживает цены на высоком уровне.