Президент Венгрии подала в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку после того, как ее решение помиловать мужчину, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме вызвало огромный общественный резонанс, сообщает Index.

Новак отметила, что что решение о помиловании по понятным причинам ждало объяснения.

"Я совершила ошибку. Решение о помиловании и отсутствие обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей – это наш общий долг", – сказала она.

Новак добавила, что как венгерка ожидает от нового президента, что он не будет делать ошибок, а если сделает, то возьмет на себя ответственность, даже уйдя в отставку с должности.

"Я прошу прощения у тех, кого я обидела, и у всех жертв, которые, возможно, почувствовали, что я не поддержала их", – сказала Новак.

Новый президент Венгрии должен быть избран парламентом в течение 30 дней после окончания срока ее полномочий.

Скандал связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

Оппозиционные партии Венгрии после этого потребовали отставки Новак.