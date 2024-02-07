ЕС начал процесс против Венгрии из-за закона "о защите суверенитета"

Европейский Союз начал юридическую процедуру против Венгрии из-за ее так называемого закона "о защите суверенитета", который, по словам независимых СМИ и общественных организаций, направлен на их запугивание.

В среду Европейская комиссия направила письмо Будапешту с официальным сообщением. Это является первым шагом, который может привести к потенциальному судебному иску.

В письме говорится о том, что закон нарушает ряд фундаментальных ценностей ЕС, включая демократию, право на справедливое судебное разбирательство, а также правила защиты данных и внутреннего рынка.

На прошлой неделе в Венгрии начало работу новое Агентство по защите суверенитета, возглавляемое бывшим руководителем проправительственных СМИ.

В среду венгерский форинт упал на 0,6% относительно евро, до самого слабого уровня за последнюю неделю.