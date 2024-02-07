Канада ввела санкции против руководства ХАМАС

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 6 февраля объявила о введении санкций против 11 руководителей террористической группировки ХАМАС за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года.

Как сообщили в МИД Канады, это первый случай применения санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

В перечень подсанкционных лиц вошли политический лидер ХАМАС Яхья Синвар, военный лидер группировки Мухаммед Дейф, а также военный глава "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури.

Канадский МИД напомнил, что еще раньше страна отнесла ХАМАС в перечень террористических организаций. Соответственно, участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением, а его членам въезд в Канаду запрещен.