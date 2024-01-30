Американские военные на базе в Иордании спутали свой беспилотник с вражеским

Вражеский беспилотник, который нанес удар по военной базе США в Иордании, могли спутать с американским беспилотником, который находился в воздухе в то же время.

Об этом сообщили AP и The Wall Street Journal, ссылаясь на предварительный отчет об инциденте.

Американский дрон возвращался на базу, поэтому попыток сбить объект в воздухе не было.

Накануне стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.