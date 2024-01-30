Последнее обновление: 30.01.2024 13:20

США и Британия ужесточили санкции против Ирана

Великобритания и Соединенные Штаты 29 января объявили о новых санкциях против высокопоставленных чиновников Ирана, которые, как утверждается, угрожают национальной безопасности этих государств и оказывают давление на иранских активистов и оппозиционеров за рубежом.

Санкции США и Великобритании касаются семи физических и одного юридического лица, связанного с Корпусом стражей исламской революции.

Подсанкционные иранские чиновники фигурировали в расследовании британского телеканала ITV в прошлом месяце, где была установлена их причастность к попытке покушения на ведущих независимого иранского телеканала Iran International.

"Иранский режим и преступные группировки, действующие от его имени, представляют неприемлемую угрозу для безопасности Британии. Британия и США послали четкий сигнал: мы не будем мириться с этой угрозой", – заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Новые санкции были объявлены на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как проиранские группировки ударили по американской военной базе на северо-востоке Иордании.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование