США и Британия ужесточили санкции против Ирана

Великобритания и Соединенные Штаты 29 января объявили о новых санкциях против высокопоставленных чиновников Ирана, которые, как утверждается, угрожают национальной безопасности этих государств и оказывают давление на иранских активистов и оппозиционеров за рубежом.

Санкции США и Великобритании касаются семи физических и одного юридического лица, связанного с Корпусом стражей исламской революции.

Подсанкционные иранские чиновники фигурировали в расследовании британского телеканала ITV в прошлом месяце, где была установлена их причастность к попытке покушения на ведущих независимого иранского телеканала Iran International.

"Иранский режим и преступные группировки, действующие от его имени, представляют неприемлемую угрозу для безопасности Британии. Британия и США послали четкий сигнал: мы не будем мириться с этой угрозой", – заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Новые санкции были объявлены на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Ираном после того, как проиранские группировки ударили по американской военной базе на северо-востоке Иордании.