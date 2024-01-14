На выборах президента Тайваня победил сторонник независимости острова

Глава правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ в субботу одержал победу на выборах президента Тайваня.

Циндэ набрал 40,05% голосов. За кандидата от Гоминьдана Хоу Юи проголосовали 33,49% избирателей, а за главу Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ – 26,46%. Явка избирателей составила более 70%.

Таким образом ДПП останется у власти на Тайване третий срок подряд: два четырехлетних срока пост главы островной администрации с 2016 года занимала Цай Инвэнь.

Позднее Лай Циндэ поблагодарил всех голосовавших за него, а также Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ, которые согласились с результатами выборов. "Мы говорим международному сообществу, что при выборе между демократией и авторитаризмом - мы выбираем сторону демократии", - сказал он.

Также Лай Циндэ заявил о желании вести взаимодействие с Пекином и поддерживать мир в регионе. "Поддержание мира вокруг Тайванского пролива - важная миссия для меня как президента", - цитирует агентство Bloomberg его слова.

Он выразил надежду на то, что в Пекине тоже понимают - только мир может принести выгоду обеим сторонам.

Победа Циндэ на выборах может привести к обострению напряженности между КНР и США в Южно-Китайском море.

Ранее Пекин расценил выборы на Тайване как выбор между войной и миром и подчеркнул неизбежность воссоединения демократического острова с коммунистическим материком.