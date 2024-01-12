Politico: В ЕС разгневаны отставкой президента Евросовета

Дипломаты и чиновники Евросоюза раскритиковали решение президента Европейского совета уйти в отставку и баллотироваться в Европарламент, сообщает Politico со ссылкой на шесть дипломатов и трех должностных лиц ЕС.

В материале говорится, что в то время, как у Европы на пороге две больших войны, отставка Мишеля с одной из важнейших должностей в институтах ЕС рассматривается как сигнал того, что он больше заботится о своих будущих перспективах, чем о сегодняшней роли.

По словам собеседников издания, неожиданное заявление бельгийского чиновника об отставке может привести к конфликту интересов, поскольку Мишель будет баллотироваться на одну должность, одновременно занимая другую.

Один дипломат ЕС, который высказался на условиях анонимности, заявил, что бельгийский лидер поступил "неискренне и неуважительно по отношению к роли Евросовета".

Близкий к Мишелю чиновник подчеркнул, что лидеров ЕС не застали врасплох, и что их проинформировали как можно скорее, когда некоторых из них он проинформировал непосредственно, других – опосредованно.

Но один из чиновников ЕС в разговоре с Politico опроверг эту версию событий, заявив, что глава Евросовета обсудил свое решение только со своим приятелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а другим европейским лидерам просто отправил электронное письмо, что "всех их разозлило, и небезосновательно".

"Государства-члены не были заранее проконсультированы относительно решения Мишеля. Очевидно, что они не были довольны тем, что их проинформировали одновременно с тем, как об этом начали сообщать СМИ", – рассказал изданию неназванный дипломат.

Существуют опасения относительно того, будет ли глава Евросовета использовать атрибуты своей нынешней должности, например, персонал и бюджет, для агитации, сказали два чиновника из ЕС, поэтому чиновники ломают голову над тем, как справиться со сложившейся ситуацией.

Проект инструкции, подготовленный юридической командой Евросовета, с которым ознакомилось издание, пытается избежать подобных конфликтов, утверждая, что бюджет или персонал "не могут быть использованы для деятельности, связанной с избирательной кампанией".

По словам одного из дипломатов, сейчас лидеры ЕС неохотно продолжают дискуссию по так называемой "Стратегической повестке дня", на обсуждении которой настаивал Мишель, поскольку значительная часть этих законов касается Европарламента, а бельгиец, скорее всего, будет его депутатом.

В то же время ведущий немецкий социал-демократический депутат Европарламента Йенс Гайер призвал главу Евросовета уйти в отставку уже сейчас, назвав шаг главы Евросовета "потаканием эгоизму", что делает "необходимым его отставку". Коллегу также поддержала бельгийская социалистка и депутат Европарламента Кэтлин ван Бремпт.

Впрочем, близкий к нему чиновник сообщил, что Мишель не намерен досрочно уходить в отставку, ведь рассчитывает быть полностью вовлеченным как президент Евросовета.