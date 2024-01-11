Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Болгария и Румыния планируют выдавать краткосрочные шенгенские визы с 1 апреля, на основании документа туристы смогут въезжать во все страны-члены Шенгенского соглашения через эти государства на самолете или морем, сообщает Schengen Visa Info.

"Ожидается, что Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы C с 1 апреля этого года. Виза позволяет иностранному гражданину въезд и пребывание в странах-членах Шенгенского соглашения на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в сообщении.

Официального документа с датой начала выдачи шенгенских виз двумя государствами нет. Инициатива связана с решением Совета ЕС отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах.