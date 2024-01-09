Последнее обновление: 09.01.2024 13:33

Война из-за Тайваня обойдется миру в 10 триллионов долларов

Возможный военный конфликт из-за Тайваня будет стоить столь огромных кровавых и материальных затрат, что даже у тех, кто наиболее недоволен статус-кво, есть причины не рисковать ею.

Такую оценку приводит Bloomberg, оценивая цену конфликта примерно в 10 триллионов долларов, что соответствует примерно 10% мирового ВВП.

Это затмевает удар от войны в Украине, пандемии Covid и глобального финансового кризиса.

Bloomberg смоделировал два сценария: китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт, и блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром. Для оценки воздействия на ВВП используется набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также воздействия на финансовые рынки.

Для главных действующих лиц, других крупных экономик и мира в целом наибольший удар нанесет отсутствие полупроводников. Заводские линии по производству ноутбуков, планшетов и смартфонов, где высококачественные тайваньские чипы являются незаменимым "золотым винтиком", остановятся. Значительный удар будет нанесен также по автомобильной отрасли.

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