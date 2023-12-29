Последнее обновление: 29.12.2023 17:23

Польша привела силы ПВО в состояние повышенной готовности

Силы противовоздушной обороны Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности после инцидента с неизвестным объектом, который залетел с территории Украины.

Об этом заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, которого цитирует Polsat News.

"С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства ... повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также очередных пар истребителей", – заявил он.

Представитель командования отметил, что поиски объекта продолжаются. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определения траектории полета объекта.

"Сейчас известно, что воздушное пространство Польши было нарушено в утренние часы. Оперативное командование выполнило все процедуры, и все лица, которые должны быть проинформированы, знают об этом факте", – добавил Горышевский.

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